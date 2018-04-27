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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

هوفنهايم ينتزع المركز الرابع مؤقتاً

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نجح هوفنهايم في انتزاع المركز الرابع مؤقتاً بعد فوزه الجمعة على ضيفه هانوفر 3-1 بفضل ثلاثية الكرواتي اندري كراماريتش في افتتاح المرحلة 32 من الدوري الألماني.

Reuters

 

وبكّر هوفنهايم في افتتاح التسجيل عن طريق كراماريتش الذي استفاد من تمريرة سيرج غنابري (16)، ورد كنان كارامان بالتعادل لهانوفر اثر تمريرة من السويسري بيرمين شفيغلر (24).

وفي مستهل الشوط الثاني، أعاد كراماريتش التقدم لأصحاب الأرض بعد ركنية نفذها كريم ديميرباي (50).

وقبل أربع دقائق من نهاية اللقاء، قاد نيكو شولتس هجمة سريعة مرتدة ومرر الكرة إلى كراماريتش الذي لم يتهاون في إيداعها الشباك (86)، مسجلا الهدف الـ 12 في البطولة الحالية.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 52 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على باير ليفركوزن الذي يستقبل السبت على أرضه شتوتغارت العاشر (42 نقطة)، فيما وقف رصيد هانوفر عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.
                  

هانوفر الدوري الألماني هوفنهايم
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