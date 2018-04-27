هوفنهايم ينتزع المركز الرابع مؤقتاً

وبكّر هوفنهايم في افتتاح التسجيل عن طريق كراماريتش الذي استفاد من تمريرة سيرج غنابري (16)، ورد كنان كارامان بالتعادل لهانوفر اثر تمريرة من السويسري بيرمين شفيغلر (24).

وفي مستهل الشوط الثاني، أعاد كراماريتش التقدم لأصحاب الأرض بعد ركنية نفذها كريم ديميرباي (50).

وقبل أربع دقائق من نهاية اللقاء، قاد نيكو شولتس هجمة سريعة مرتدة ومرر الكرة إلى كراماريتش الذي لم يتهاون في إيداعها الشباك (86)، مسجلا الهدف الـ 12 في البطولة الحالية.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 52 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على باير ليفركوزن الذي يستقبل السبت على أرضه شتوتغارت العاشر (42 نقطة)، فيما وقف رصيد هانوفر عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

