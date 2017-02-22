هوفنهايم يمدد عقد ديميرباي حتى 2021

وكان اللاعب انضم لهوفنهايم في بداية الموسم الحالي قادماً من هامبورغ وأصبح عنصراً أساسياً في صفوف الفريق ليحرص النادي على تمديد

عقده لعامين إضافيين.

وقال اللاعب، على موقع النادي في الانترنت: "كان حلماً بالنسبة لي أن أجد مكاني سريعاً في صفوف الفريق ولكنه لم يكن شيئاً مخططاً".

وخاض ديميرباي (23 عاماً) 16 مباراة مع هوفنهايم في الدوري الألماني ليساهم في احتلال الفريق المركز الرابع في جدول المسابقة حالياً.