هوفنهايم يمدد عقد البرازيلي جولينتون

وانضم المهاجم البالغ 22 عاماً إلى صفوف الفريق الألماني عام 2015، ومدد عقده الحالي لعامين إضافيين حتى 2022.

وبعدما أمضى الموسمين الماضيين معاراً الى نادي رابيد فيينا النمسوي، حجز جولينتون مكانه في تشكيلة هوفنهايم هذا الموسم، وشكل مفتاح لعب أساسي في خط هجوم الفريق لاسيما في اختراقاته لمنطقة الجزاء.

وفي 17 مباراة في مختلف المسابقات، صنع البرازيلي سبعة أهداف وسجل ثمانية أخرى، آخرها في الثواني الأخيرة من المباراة ضد ليون في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعدما دخل كبديل وتمكن من منح فريقه تعادلاً متأخرا بنتيجة 3-3.

وقال عنه ناغلسمان في وقت سابق هذا الشهر "هذا الشاب وحش. هو آلة، ومن الصعب ايقافه".

ولم يغب جولينتون عن المباريات الـ11 التي خاضها هوفنهايم حتى الآن في البوندسليغا، وشارك كأساسي تسع مرات وكبديل مرتين.