هوفنهايم يخطف التعادل أمام كولن في الوقت القاتل

واكتفى هوفنهايم، أحد مفاجآت الموسم، بتقليص الفارق إلى 6 نقاط مع لايبزيغ وصيف بايرن ميونيخ المتصدر.

وسجل لاعب الوسط ليوناردو بيتانكور هدف كولن (58)، وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، استغل التركي كريم دميرباي خطأ دفاعياً بالتشتيت وسجل هدفه السادس هذا الموسم، مانحاً الفريق الأزرق نقطة التعادل (90+3).

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 55 نقطة، فيما ارتقى كولن مؤقتاً إلى المركز السادس بـ41 نقطة بالتساوي مع فرايبورغ.

وتتأهل أول ثلاثة أندية مباشرة إلى دوري الأبطال، فيما يخوض الرابع ملحقاً مؤهلاً.

وبات مركز هونفهايم الثالث مهدداً من قبل بوروسيا دورتموند (53) الذي يحل السبت على بوروسيا مونشنغلادباخ.

وقدم فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان (29 عاماً) موسماً لافتاً، وهو الأقل خسارة (3) بعد بايرن المتصدر (2).

وبرغم تعادله، يبدو هوفنهايم في طريقه لتحقيق أفضل نهاية موسم له في البوندسليغا، بعد حلوله سابعاً في مشاركته الأولى في 2009، علماً بأنه حل في المركز الخامس عشر الموسم الماضي.