هل ينتقل نوير إلى مانشستر سيتي؟!

وكان حارس المرمى الدولي (30 عاماً) مدد في نيسان/ابريل 2016 عقده مع النادي البافاري حتى حزيران/يونيو 2021. إلا أن تقارير صحفية عدة ربطت في الآونة الأخيرة بينه وبين انتقال إلى النادي الإنكليزي الذي يعاني من آداء حارسه الأساسي كلاوديو برافو.

وقال نوير "لم يحصل اتصال مع غوارديولا وأنا سعيد وراض هنا (...) يشرفني وجود أحاديث وتقارير عن ذلك، الا ان بيب لديه رقم هاتفي، ولم يتصل بي".

واختير نوير أفضل حارس مرمى في العالم في الأعوام الأربعة الماضية من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم واحصاءاتها، وسيكون بين الخشبات الثلاث لمرمى بايرن عندما يستضيف الأربعاء ارسنال الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن في مبارياته الـ 15 الأخيرة على أرضه في المنافسات الأوروبية (رقم قياسي)، بينما اقصي ارسنال من هذا الدور في المواسم الستة الماضية.