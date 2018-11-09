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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

هانوفر يحقق فوزه الثاني

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حقق هانوفر فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فولفسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

twitter.com/vflwolfsburg

وحسم هانوفر الشوط الأول بهدف لينتون ماينا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (31)، ثم حصل على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها التوغولي إيلاس بيبو بنجاح (62)، قبل أن يحصل الضيوف على ركلة جزاء في نهايتها سجلها الهولندي فاوت فيغورست مقلصا الفارق (82).

وهو الفوز الثاني لهانوفر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط خلف فولفسبورغ الحادي عشر.

وتستكمل المرحلة السبت بمباريات فرايبورغ مع ماينتس، وفورتونا دوسلدورف مع هرتا برلين، ونورمبرغ مع شتوتغارت، وفيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهوفنهايم مع أوغسبورغ، وتختتم مباريات الغد بقمة المتصدر بوروسيا دورتموند وضيفه حامل اللقب بايرن ميونيخ.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي لايبزيغ مع باير ليفركوزن، وإينتراخت فرانكفورت مع شالكه.

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