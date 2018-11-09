هانوفر يحقق فوزه الثاني

وحسم هانوفر الشوط الأول بهدف لينتون ماينا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (31)، ثم حصل على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها التوغولي إيلاس بيبو بنجاح (62)، قبل أن يحصل الضيوف على ركلة جزاء في نهايتها سجلها الهولندي فاوت فيغورست مقلصا الفارق (82).

وهو الفوز الثاني لهانوفر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط خلف فولفسبورغ الحادي عشر.

وتستكمل المرحلة السبت بمباريات فرايبورغ مع ماينتس، وفورتونا دوسلدورف مع هرتا برلين، ونورمبرغ مع شتوتغارت، وفيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهوفنهايم مع أوغسبورغ، وتختتم مباريات الغد بقمة المتصدر بوروسيا دورتموند وضيفه حامل اللقب بايرن ميونيخ.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي لايبزيغ مع باير ليفركوزن، وإينتراخت فرانكفورت مع شالكه.