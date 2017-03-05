هامبورغ ينهض من كبوة بايرن ميونيخ

ونفض هامبورغ، الوحيد الذي لم يسقط إلى دوري الدرجة الأولى منذ انطلاق دوري الـ"بوندسليغا" عام 1963، غبار خسارته المذلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف نظيفة الأسبوع الماضي لينعش آماله بالبقاء.

وسجّل البين إيكدال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

ويحتل هامبورغ المركز السادس عشر (23 نقطة) الذي يؤهل صاحبه خوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية في نهاية الموسم، علماً بأنه يتساوى في هذا المركز مع فولفسبورغ.

أمّا هرتا برلين فبقي خامساً لكنه بات يبتعد بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث الذي يتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتابع أينتراخت فرانكفورت عروضه السيئة في الأسابيع الأخيرة ومُني بهزيمته الرابعة توالياً بسقوطه على أرضه أمام فرايبورغ 1-2.

وتقدّم فرانكفورت بواسطة برانيمير هرغوتا (11)، لكن الضيوف ردوا بهدفين حملا توقيع فلوريان نيديرليهنر في الدقيقتين 25 و59.