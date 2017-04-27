هامبورغ يعتمد على الحارس الثالث أمام أوغسبورغ

بات يتعين على فريق هامبورغ الاعتماد على الحارس الثالث توم ميكيل خلال مباراة الفريق الهامة أمام أوغسبورغ في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) المقرر إقامتها يوم الاحد المقبل.

ويفتقد هامبورغ لخدمات الحارسين ريني أدلير وكريستيان ماثينيا للإصابة.

وتحدث ماركوس غيسدول مدرب الفريق، اليوم الخميس، عن ميكيل (28 عاماً) قائلاً:" لدينا ثقة كبيرة فيه. لقد تدرب بشكل جيد ولديه خبرة".

وكان أدلير خارج الحسابات بسبب مشكلة في الضلع فيما تعرض الحارس البديل ماثينيا لإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام دارمشتاد التي أقيمت السبت الماضي وخسرها هامبورج 1-2.

ويحتل هامبورغ، الفريق الوحيد الذي لم يهبط من البوندسليغا، حالياً المركز الخامس عشر بفارق نقطة أمام أوغسبورغ الذي يحتل المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة لتحديد بقائه في البوندسليغا.

وظهر ميكيل في مباراة واحدة فقط في البوندسليغا وجاءت أيضاً أمام أوغسبورغ في اليوم الأخير من الموسم الماضي عندما فاز هامبورغ 3-1.