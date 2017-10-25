هامبورغ يسجل ثاني أكبر خسائر مالية في تاريخه

وذكر النادي في بيان أن خسائره بلغت 13.4 مليون يورو (15.8 مليون دولار) في الموسم الماضي، علماً بأن أكبر خسارة في تاريخه سجلت خلال موسم 2014-2015 حيث بلغت 16.8 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن هامبورغ أفلت بصعوبة من الهبوط من دوري الدرجة الأولى في كل من الموسمين.

وسجلت إيرادات النادي تراجعاً طفيفاً حيث تقلصت من 123 مليون يورو إلى 122.1 مليون يورو في الموسم الماضي لكن النادي يتوقع أن تصل إيراداته في الموسم الحالي إلى 129 ملين يورو، وهو ما سيكون كافياً لتحيق التوازن المطلوب بميزانيته.

وتجدر الإشارة إلى أن هامبورغ كان واحداً من الأندية الأكثر نجاحاً في ألمانيا خلال الثمانينات من القرن الماضي وتوج بالكأس الأوروبية في 1983، لكنه يعيش معاناة كبير منذ فترة للحفاظ على سجله إذ أنه الفريق الوحيد الذي لم يسبق له الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية منذ انطلاق الدوري الألماني (بوندسليغا).

ويحتل هامبورغ المركز السادس عشر في البوندسليغا برصيد سبع نقاط حصدها خلال تسع مباريات خاضها حتى الآن.

