هامبورغ يجدد ثقته في غيسدول حتى 2019

وتولى غيسدول (47 عاماً) تدريب هامبورغ خلفاً لبرونو لاباديا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وساهم غيسدول في تحقيق تحسن نسبي لنتائج هامبورغ، بطل أوروبا عام 1983، الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه، خلال المواسم الأخيرة.

ومازال هامبورغ يقبع في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) في ترتيب الدوري الألماني، المؤهل للملحق الفاصل لتفادي الهبوط، لكنه يتفوق بفارق ثمانية نقاط على إنغولشتات، صاحب المركز قبل الأخير، الذي يهبط بصاحبه مباشرة للدرجة الثانية، علماً بأنه يتأخر بفارق نقطتين فقط عن الفرق الأربعة التي تسبقه في جدول الترتيب حالياً.

ويتضمن الاتفاق الجديد مع غيسدول استمرار المدرب مع الفريق، الذي تعاقب على قيادته عدد كبير من المدربين خلال السنوات الأخيرة، حتى في حالة هبوطه للدرجة الثانية.