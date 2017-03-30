نوير يغيب عن بايرن ميونيخ

ولم يدخل بايرن في أي تفاصيل، ذاكراً فقط ان الإصابة حدثت في المران وأنه سيغيب عن مباراتي فريقه أمام أوغسبورغ، السبت، وأمام هوفنهايم، يوم الثلاثاء المقبل.

كما غاب نوير عن آخر مباراتين للمنتخب الألماني بسبب الإصابة.

وسيكون نوير جاهزاً للمشاركة مع الفريق مجدداً أمام ريال مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في نيسان/أبريل المقبل.

يُذكر أن توم شتاركي وسفين أولريتش هما الحارسين البديلين لنوير في بايرن ميونيخ.