نوير يعاود التمارين رسمياً مع بايرن

ويخوض نوير سباقا ضد الوقت للعودة إلى الملاعب، والأهم ليكون في أتم جاهزيته للتواجد ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب بلاده والمؤلفة من 23 لاعبا لخوض مونديال روسيا 2018 والتي يتوقع أن يعلنها مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف في 15 أيار/مايو المقبل.

وخلال الحصة التدريبية اليوم، تصدى نوير لبعض الكرات سددها باتجاهه مدرب حراس المرمى طوني تابالوفيتش، علما بأن الحارس الدولي كان قد عاود تمارين الجري الخفيف الأسبوع الماضي.

وفي آخر مداخلة له عبر القناة التلفزيونية للنادي البافاري في 23 آذار/مارس، اعتبر نوير أن عودته إلى المنافسات خلال الموسم الحالي "منطقية"، لكنه اضاف "لكن لا يمكننا إعطاء تاريخ معين. من المهم جدا ألا يحصل أي أمر لرجلي وإلا فان مسيرتي ككل ستكون في خطر".

وكان لوف قد أعرب عن "تفاؤله" بحظوظ حارس بايرن في التعافي من الإصابة التي تعرض لها لكنه أشار إلى أنه سيكون من الصعب اختياره ضمن التشكيلة في حال لم يكن قد عاد الى اللعب لدى إعلان التشكيلة.

