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AFP

نوير لا يستبعد فترة غياب أطول من المتوقعة

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قال مانويل نوير، نجم حراسة مرمى المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ، إنه ربما يغيب لفترة أطول من المتوقعة، بسبب إصابته بكسر في القدم.

وقال نوير (31 عاماً)،في تصريحات للقناة الفضائية لنادي بايرن ميونخ، إن عملية التعافي مستمرة، ولكن "قد يستغرق الأمر (التعافي) نصف عام".

وكان نوير قد أصيب بكسر شعري في القدم في أيلول/سبتمبر الماضي، وأشارت التوقعات في البداية إلى إمكانية عودته للملاعب في كانون الثاني/يناير المقبل.

ولكن في حالة استمرار برنامج التعافي حتى آذار/مارس المقبل، سيعود بذلك إلى الملاعب قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2018
بروسيا.

وقال نوير "الأمور تسير جيداً فيما يتعلق بإعادة التأهيل. لدي شعور إيجابي للغاية".

وأكد نوير أن هدفه يتمثل بوضوح في المشاركة ضمن المنتخب الألماني في رحلة الدفاع عن لقب المونديال، واصفاً الهدف بأنه "حلم لنا جميعاً".
 

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