نوري شاهين يمدد عقده مع دورتموند حتى 2019

وكان عقد شاهين (28 عاماً) مع دورتموند ينتهي الموسم المقبل.

انضم لاعب الوسط الدولي التركي إلى دورتموند في الثالثة عشرة، ولعب مع الفريق الأول خلال الفترة الممتدة من 2005 حتى 2011، تخللتها أعارته إلى فيينورد روتردام الهولندي موسم 2007-2008، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني عام 2011 لكنه لم يفرض نفسه فأعاره الأخير إلى ليفربول الإنكليزي موسم 2012-2013.

عاد شاهين إلى دورتموند عام 2013، أولاً على سبيل الإعارة من ريال قبل أن يوقع نهائياً في العام التالي.

وقال مالك النادي الألماني يواكيم فاتسكه إن لشاهين "جذور عميقة في بوروسيا دورتموند".

ويغيب لاعب الوسط التركي عن الفريق حالياً بسبب الاصابة، ولن يشارك في مباراة القمة ضد بايرن ميونيخ الأربعاء في نصف نهائي مسابقة الكأس.