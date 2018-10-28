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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

نورمبرغ يفرمل فرانكفورت ويسقطه في فخ التعادل

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فرمل نورمبرغ ضيفه إينتراخت فرانكفورت عندما أرغمه على التعادل الإيجابي 1-1 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

Reuters

وكان نورمبرغ في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف للسلوفاكي آدم زريلاك (78) حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حيث أدرك الفرنسي سيباستيان هاليه التعادل لإينتراخت فرانكفورت رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدرين زميله في الفريق الصربي لوكا يوفيتش والإسباني باكو ألكاسير (بوروسيا دورتموند).

وكان الضيوف يمنون النفس بفوز ثالث على التوالي وخامس هذا الموسم لكنهم اكتفوا بتعادل غال عززوا به موقعهم في المركز السابع برصيد 14 نقطة مقابل 9 نقاط لنورمبرغ الثالث عشر.
 

نورمبيرغ
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