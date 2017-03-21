ناغليسمان أفضل مدرب في البوندسليغا عام 2016

ويعتبر ناغليسمان (28 عاماً) المدرب الثامن، الذي يحصل على هذه الجائزة، التي تمنح أيضاً لمدربي قطاعات الشباب.

وقبل ناغليسمان، الذي يعد أصغر المدربين سناً في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، حصل على هذه الجائزة كل من هورست هروبيش وتوماس توشيل وهيرمان جيرلاند وكريستيان ستريتش ونوربرت الجيرت ومارين مينيرت وماركوس كاوزينيسكي.

وقال ناغليسمان: "الحصول على هذه الجائزة كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، إنه شرف كبير، منح هذا الشرف لمدرب جديد مثلي يجعلني غير قادر على التعبير بالكلمات".

ويحتل هوفينهايم تحت قيادة مدربه الشاب المركز الرابع في البوندسليجا، حيث يمتلك فرصة كبيرة في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.