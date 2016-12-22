مونشنغلادباخ يعين هيكينغ لقيادة الدفة

وجاء تعيين هيكينغ بعد يوم واحد من إقالة المدرب أندري شوبرت وذلك بعد الهزيمة 1-2 التي مني بها الفريق أمس الأول الثلاثاء أمام فولفسبورغ

في المرحلة السادسة عشر من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وسبق لهيكغ أن لعب لمونشنغلادباخ في موسم 1984 - 1985 كما أنه تولى تدريب فولفسبورغ في الموسم الحالي لكنه رحل عن الفريق في تشرين

الأول/اكتوبر الماضي.

وحقق مونشنغلادباخ انتصاراً واحداً مقابل سبع هزائم في آخر 11 مباراة خاضها بالبوندسليغا ليتراجع الفريق حالياً إلى المركز الرابع عشر قبل بدء

العطلة الشتوية ويصبح رصيده (16 نقطة) هو الأسوأ منذ ست سنوات في هذه المرحلة من المسابقة.

وتولى شوبرت (45 عاماً) تدريب الفريق قبل 15 شهراً حيث كان مدرباً للفريق الثاني بالنادي لكنه انتقل لقيادة الفريق خلفا للمدرب لوسيان فافر الذي

استقال بعد البداية السيئة للفريق في موسم 2015-2016 حيث خسر الفريق المباريات الخمس الأولى له في البوندسليغا تحت قيادة فافر.

وبعد توليه مسؤولية الفريق، قاد شوبرت مونشنغلادباخ لنتائج جيدة وأنهى الموسم باحتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية كما صعد بالفريق

إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا باجتيازه الدور الفاصل لتحديد المتأهلين في مطلع الموسم الحالي.

وقاد شوبرت الفريق في 62 مباراة منها 45 مباراة في البوندسليغا وحقق الفريق الفوز في 21 منها.