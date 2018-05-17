مونديال 2018: فاغنر يعتزل دوليا بعد استبعاده عن تشكيلة ألمانيا





وقال فاغنر (30 عاما) الأربعاء لصحيفة "بيلد" المحلية "أنسحب فورا من المنتخب الوطني. أكون كاذبا إذا قلت أني لست محبطا. كأس العالم كانت ستشكل أمرا رائعا".

ولم يستدع المدرب يواكيم لوف إلى تشكيلة أولية من 27 لاعبا لبطل العالم 2014 المهاجم الذي سجل 5 أهداف في 8 مباريات دولية.

وأمل فاغنر الذي حمل ألوان هوفنهايم حتى كانون الثاني/يناير الماضي في الحصول على فرصة المشاركة في المونديال، خصوصا بعد انتقاله الشتاء الماضي إلى صفوف بايرن ميونيخ بطل الدوري.

لكن بحسب التشكيلة التي أعلنها لوف، يبدو أن تيمو فيرنر سيكون أساسيا والمخضرم ماريو غوميز خيارا ثانيا في مركز رأس الحربة.

وكشف فاغنر الذي ظهر باكيا في تمارين بايرن عن علاقته الفاترة بوضوح مع الجهاز الفني للمنتخب "بالنسبة إلي، من الواضح أنه بسبب طريقتي الصريحة دوما والمباشرة في مقاربة الأمور يبدو أنني لا أتفق تماما مع طاقم التدريب الفني".

وشرح لوف اختياره مهاجم نيلس بيترسن (15 هدفا في 30 مباراة في الدوري) في التشكيلة الأولية "للأسف فإن تحطيم الأحلام ضمن وظيفتي كمدرب وطني فضلا عن اتخاذ قرارات صعبة. ليس ذلك ضد أي لاعب إنما في مصلحة الفريق".

وعرف فاغنر صعودا متأخرا في مسيرته، مع دارمشتات في موسم 2016 ثم هوفنهايم قبل انتقاله إلى بايرن، حيث لعب دورا بديلا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي وسجل للفريق البافاري 8 أهداف في الدوري في 14 مباراة.

