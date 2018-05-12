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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

مدرب دورتموند يعلن رحيله

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أعلن المدرب النمساوي لبوروسيا دورتموند بيتر شتويغر السبت بأنه لن يشرف على الفريق الألماني في الموسم المقبل.

AFP

 

وانتظر شتويغر الذي استلم المهمة في أواخر العام الماضي خلفا للهولندي بيتر بوس، المباراة الأخيرة في الموسم التي خسرها فريقه أمام هوفنهايم 3-1 السبت ليعلن رحيله عن الفريق الذي قاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بحلوله رابعاً في البوندسليغا.

وقال شتويغر "كانت هذه المباراة الرسمية الأخيرة لي مع بوروسيا دورتموند. لقد اتفقنا سويا على ذلك منذ فترة. تحد جديد مع مدرب جديد هو ما يحتاجه النادي".

وبعد عام على قيام مجلس إدارة دورتموند بإقالة المدرب السابق توماس توخيل، يجد نفسه يبحث عن مدرب قد يكون السويسري لوسيان فافر مدرب نيس الفرنسي حالياً وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني سابقا.
 

الدوري الألماني بروسيا دورتموند بيتر شتويغر
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