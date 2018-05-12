مدرب دورتموند يعلن رحيله

وانتظر شتويغر الذي استلم المهمة في أواخر العام الماضي خلفا للهولندي بيتر بوس، المباراة الأخيرة في الموسم التي خسرها فريقه أمام هوفنهايم 3-1 السبت ليعلن رحيله عن الفريق الذي قاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بحلوله رابعاً في البوندسليغا.

وقال شتويغر "كانت هذه المباراة الرسمية الأخيرة لي مع بوروسيا دورتموند. لقد اتفقنا سويا على ذلك منذ فترة. تحد جديد مع مدرب جديد هو ما يحتاجه النادي".

وبعد عام على قيام مجلس إدارة دورتموند بإقالة المدرب السابق توماس توخيل، يجد نفسه يبحث عن مدرب قد يكون السويسري لوسيان فافر مدرب نيس الفرنسي حالياً وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني سابقا.

