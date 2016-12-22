ماينتس يفتقد جهود مهاجمه كوردوبا

تلقى جون كوردوبا مهاجم فريق ماينتس الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبة الإيقاف لمباراتين في الدوري الألماني إثر حصوله على البطاقة الحمراء وطرده خلال مباراة الفريق التي خسرها أمام آينتراخت فرانكفورت 0-3 أمس الأول الثلاثاء.

كذلك قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الألماني للعبة تغريم اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 23 عاماً عشرة ألاف يورو (نحو عشرة ألاف و500 دولار).

وكان كوردوبا قد طرد بسبب الخشونة مع ديفيد أبراهام لاعب آينتراخت فرانكفورت، وبات خامس لاعب من ماينتس يحصل على بطاقة حمراء خلال الموسم الحالي.