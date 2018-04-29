ماينتس يعمق جراح لايبزيغ ويخطو نحو تفادي الهبوط

خطا ماينتس خطوة مهمة نحو تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، وبخر آمال ضيفه لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي بالمشاركة في الدوري الأوروبي عندما تغلب عليه 3-صفر الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني بابلو دي بلاسيس (29 من ركلة جزاء) والروماني ألكسندرو مكسيم (85) وبوتي باكو (90) الأهداف.

وطرد لاعب وسط لايبزيغ الدولي الغيني نابي كيتا الذي سينتقل الموسم المقبل إلى صفوف ليفربول الإنكليزي، في الدقيقة الأخيرة.

واستغل ماينتس جيداً خسارة فولفسبورغ أمام ضيفه هامبورغ 1-3 لينتزع منه المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام فرايبورغ الفائز على كولن 3-2 السبت.

وتراجع فولفسبورغ إلى المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء مع ثالث دوري الدرجة الثانية.

في المقابل، فقد لايبزيغ الأمل عملياً في المنافسة على بطاقة مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز السادس قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بفارق 5 نقاط خلف هوفنهايم صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة.

كما أن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي التي بلغ الدور ربع النهائي فيها هذا الموسم، غير مضمونة كون المنافسة حامية الوطيس مع آينتراخت فرانكفورت السابع (46 نقطة) وشتوتغارت الثامن (45 نقطة).

وتنتظر لايبزيغ الذي مني بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في البوندسليغا دون انتصار، والرابعة في المباريات الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات، رحلة صعبة إلى برلين لمواجهة هرتا في المرحلة المقبلة، قبل استضافة فولفسبورغ السادس عشر في المرحلة الأخيرة.



