ماينتس يضم بويان على سبيل الإعارة من ستوك سيتي
أعلن نادي ماينتس في موقعه الرسمي على الإنترنت الأحد عن استعارة الإسباني بويان كركيتش من ستوك سيتي الإنكليزي حتى نهاية الموسم.
وتنقل بويان الذي كان يعتقد بأنّه سيشابه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة، تنقل بين ستة أندية في خمس دوريات مختلفة علماً أنّه يبلغ 26 عاماً فقط.
وأبدى بويان سعادته بمنحه الفرصة لتمثيل ماينتس وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق، مشيراً إلى أهمية اللعب في أحد الدوريات الكبرى.
ولعب بويان في صفوف برشلونة الإسباني وروما وميلان الإيطاليين وأياكس الهولندي وستوك سيتي وأخيراً سيمثل ماينتس.
ويحتل ماينتس المركز الحادي عشر في الدوري الألماني.