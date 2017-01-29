ماينتس يضم بويان على سبيل الإعارة من ستوك سيتي

وتنقل بويان الذي كان يعتقد بأنّه سيشابه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة، تنقل بين ستة أندية في خمس دوريات مختلفة علماً أنّه يبلغ 26 عاماً فقط.

وأبدى بويان سعادته بمنحه الفرصة لتمثيل ماينتس وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق، مشيراً إلى أهمية اللعب في أحد الدوريات الكبرى.

CONFIRMED: #Bojan is a #Zerofiver! He joins on loan until the end of the season! #WelcomeBojan pic.twitter.com/eA877XBRWF — 1. FSV Mainz 05 (@Mainz05en) January 29, 2017

ولعب بويان في صفوف برشلونة الإسباني وروما وميلان الإيطاليين وأياكس الهولندي وستوك سيتي وأخيراً سيمثل ماينتس.

ويحتل ماينتس المركز الحادي عشر في الدوري الألماني.