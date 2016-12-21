مالك لايبزيغ يصرح بالحد الأدنى لطموحاته

ويتساوى الفريقان في صدارة الترتيب العالم للدوري المحلي لكرة القدم، إلاّ أنّ بايرن يتفوق بفارق الأهداف، ويحتاج إلى التعادل في مباراة مساء الأربعاء ليتوّج "بطل الخريف"، وهي التسمية التي تطلق على بطل مرحلة الذهاب في البوندسليغا.

وقال ماتيشيتز في تصريح لصحيفة "بليك" السويسرية نقلته الصحف الألمانية "بطبيعة الحال سنحاول البقاء في القمة. لكننا لسنا حالمين وكل ما نريده تحاشي احتلال مركز في وسط الترتيب".

وأضاف الميلياردير النمساوي البالغ من العمر 72 عاماً: "ندرك بأنّ الفرق الأربعة الأولى تشارك في دوري أبطال أوروبا، أمّا صاحبا المركز الخامس والسادس فيشاركان في الدوري الأوروبي".

وكان نادي لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 صعد إلى مصاف الدرجة الأولى مطلع الموسم الجاري، وبات يشكل مفاجأة الدوري مع تصدره الترتيب لأسابيع عدة، وخسارته في مباراة واحدة فقط.

وتعد مباراة الأربعاء على ملعب بايرن "أليانز أرينا"، قمة المرحلة السادسة عشرة، وستكون الفرصة الأمثل حتى الآن للفصل بين فريقين حققا هذا الموسم النتائج نفسها (11 فوزاً و3 تعادلات وخسارة واحدة).