ماذا قال هاينكس عن عودة نوير للتدريبات ؟



وكان النادي البافاري قد أعلن الخميس أن نوير عاد إلى التمارين للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية لمعالجة كسر ثان في قدمه تعرض له في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال هاينكس اليوم إن التمارين "سارت على ما يرام (...) بالنظر إلى الظروف، هو (نوير) في وضع جيد جدا، لا يشعر بأي ألم وقدمه لا تظهر أي رد فعل سلبي".

إلا أن المدرب المخضرم شدد على أن تاريخ عودة الحارس الدولي البالغ من العمر 32 عاما، لا يزال موضع تقييم مع الفريق الطبي للنادي البافاري، موضحا "سنواصل النقاش (...) وبعد ذلك سنرى".

ويخوض نوير سباقا ضد الوقت للعودة إلى الملاعب، والأهم ليكون في أتم جاهزيته للتواجد ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب بلاده والمؤلفة من 23 لاعبا لخوض مونديال روسيا 2018 والتي يتوقع أن يعلنها مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف في 15 أيار/مايو المقبل.

من جهة أخرى، كشف هاينكس أن المدافع النمساوي دافيد ألابا ولاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال سيغيبان عن مباراة الغد أمام أوغسبورغ في الدوري المحلي، الأول بسبب معاناته المستمرة مع آلام في الظهر، والثاني بسبب إصابة في الركبة.

وأشار هاينكس كذلك إلى أن مشاركة الفرنسي كورنتان توليسو غير مؤكدة.

واعتبر هاينكس أن توليسو "لا يزال يعاني من مشكلة. لعب بشكل مبكر جدا مع فرنسا، لكن إذا كان قادرا على اللعب، سيبدأ مباراة السبت".