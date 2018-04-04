ليفركوزن يمدّد عقد نجمه الشاب برانت



واختار برانت (21 عاماً) الساعي للانضمام لتشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا هذا العام البقاء في ناديه الحالي رغم عروض من بعض الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأحرز برانت ستة أهداف لفريقه في الدوري هذا الموسم كما أسهم في صنع أربعة أهداف أخرى وأحرز إجمالا 24 هدفا في الدوري خلال 124 مباراة شارك فيها منذ انضمامه للفريق في منتصف موسم 2013-2014.

وقال برانت الذي شارك في 14 مباراة دولية مع منتخب بلاده في بيان "أرى أن هناك الكثير من النمو والتقدم هنا".

وأضاف برانت "تمديد تعاقد النادي مع (الألمانيين الدوليين) جوناتان تاه ولارس بيندر مؤخرا يظهر أننا نرغب في الفوز بالألقاب".

ويحتل ليفركوزن المركز الخامس بين فرق الدوري الألماني قبل آخر ست جولات من الموسم بينما تتأهل أول أربعة فرق مباشرة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

