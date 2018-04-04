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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

ليفركوزن يمدّد عقد نجمه الشاب برانت

من قبل
AFP

قال نادي باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه مدد تعاقده مع جناحه الألماني الدولي الشاب يوليان برانت لعامين إضافيين ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021.


واختار برانت (21 عاماً) الساعي للانضمام لتشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا هذا العام البقاء في ناديه الحالي رغم عروض من بعض الأندية الكبيرة في أوروبا.  

وأحرز برانت ستة أهداف لفريقه في الدوري هذا الموسم كما أسهم في صنع أربعة أهداف أخرى وأحرز إجمالا 24 هدفا في الدوري خلال 124 مباراة شارك فيها منذ انضمامه للفريق في منتصف موسم 2013-2014.  

وقال برانت الذي شارك في 14 مباراة دولية مع منتخب بلاده في بيان "أرى أن هناك الكثير من النمو والتقدم هنا".  

وأضاف برانت "تمديد تعاقد النادي مع (الألمانيين الدوليين) جوناتان تاه ولارس بيندر مؤخرا يظهر أننا نرغب في الفوز بالألقاب".  

ويحتل ليفركوزن المركز الخامس بين فرق الدوري الألماني قبل آخر ست جولات من الموسم بينما تتأهل أول أربعة فرق مباشرة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
 

الدوري الألماني باير ليفركوزن يوليان برانت
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