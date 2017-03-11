ليفركوزن يفتقد جهود توبراك في مواجهة أتلتيكو

وأوضح ليفركوزن اليوم أن توبراك يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر وأنه لن يستطيع المشاركة في مباراة أتلتيكو.

وأهدر توبراك فرصة تحقيق الفوز لفريقه في المباراة أمام فيردر بريمن الجمعة في الدوري الألماني (بوندسليغا) بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت مباراة الأمس أيضاً إصابة برنارد لينو حارس مرمى ليفركوزن في الدقيقة 65 بكسر في غضروف الأنف مما استدعى إجراء جراحة له عقب المباراة.

ولكن هذه الإصابة لا تهدد بشكل كبير مشاركة لينو في مباراة أتلتيكو على ملعب "فيسنتي كالديرون" في العاصمة الإسبانية مدريد والتي يحتاج فيها ليفركوزن للفوز بثلاثة أهداف بعد هزيمته 2-4 على ملعبه ذهاباً.