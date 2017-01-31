الدوري الألماني
Reuters

ليفركوزن يضمّ الجامايكي بيلي إلى صفوفه

من قبل

قال نادي باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه تعاقد مع الجناح الجامايكي الواعد ليون بيلي البالغ من العمر 19 عاما من ريسنغ غنك البلجيكي حتى 2022.

وأضاف النادي الألماني أن بيلي، الذي لعب مع غنك في الدوري الأوروبي وسجل أربعة أهداف في ست مباريات، يحق له المشاركة أيضا في دوري الأبطال. 

وصعد ليفركوزن إلى دور الستة عشر ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا وسيواجه أتلتيكو مدريد الإسباني الشهر المقبل. 

وقال رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن في بيان "إنه لاعب سريع وذكي وسيمنح خط هجومنا دفعة".

وتابع "نثق أنه سيكون صفقة رابحة جدا بالنسبة لنا".

وذكرت تقارير أن بيلي، الذي انضم إلى غنك في 2015 وسبق له اللعب مع منتخب جامايكا تحت 23 عاما، كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى قبل أن ينضم إلى ليفركوزن.  
السابق الدوري الألماني - أفضل 5 أهداف
اقرأ
الدوري الألماني - أفضل 5 أهداف
التالي دوري أبطال أوروبا: خبر صادم لع
اقرأ
دوري أبطال أوروبا: خبر صادم لعشاق بايرن ميونيخ