ليفركوزن يضمّ الجامايكي بيلي إلى صفوفه

وأضاف النادي الألماني أن بيلي، الذي لعب مع غنك في الدوري الأوروبي وسجل أربعة أهداف في ست مباريات، يحق له المشاركة أيضا في دوري الأبطال.

وصعد ليفركوزن إلى دور الستة عشر ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا وسيواجه أتلتيكو مدريد الإسباني الشهر المقبل.

وقال رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن في بيان "إنه لاعب سريع وذكي وسيمنح خط هجومنا دفعة".

وتابع "نثق أنه سيكون صفقة رابحة جدا بالنسبة لنا".

وذكرت تقارير أن بيلي، الذي انضم إلى غنك في 2015 وسبق له اللعب مع منتخب جامايكا تحت 23 عاما، كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى قبل أن ينضم إلى ليفركوزن.