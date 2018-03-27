لوف يستبعد فكرة تولي تدريب بايرن ميونيخ



ويرتبط لوف (58 عاماً) بعقد مع الاتحاد الألماني ينتهي عام 2020 وبالتالي فقد نفى قطعياً إمكانية تولي تدريب النادي البافاري الموسم المقبل وقال في هذا الصدد: "الأمر غير مطروح على الاطلاق بالنسبة إلي".



واعتبر لوف بأنّه: "لدي الكثير لكي أشغل حالي به في الوقت الحالي" قبل ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال روسيا 2018.



ويبحث العملاق البافاري عن بديل لهاينكيس لموسم 2018-2019 علماً بأن الأخير وإن كان سيترك منصبه على الأرجح فهو لم يحسم أمره تماماً بعد في هذا الصدد.

وكان توماس توخيل مدرب بوروسيا دورتموند السابق أعلن رفض تولي تدريب بايرن ميونيخ بحسب تقارير صادرة الأحد الماضي.