لايبزيغ يفضّل فكرة الشراء على بناء ملعب جديد

وأوضح النادي أنه وقّع خطاب نوايا يفيد بأنه يعتزم شراء استاد "ريد بول أرينا" من المالك الحالي له، وينتظر فقط الحصول على موافقة السلطات البلدية بالمدينة.

ولم يعلن أي من الطرفين عن التفاصيل المالية لعقد انتقال ملكية الاستاد الذي أعيد تسميته ليحمل اسم شركة "ريد بول" الشهيرة لإنتاج مشروبات الطاقة، منذ أن حصلت على حقوق التسمية في آذار/مارس 2010.

وكان لايبزيغ، الذي يشارك هذا الموسم للمرة الأولى في الـ"بوندسليغا"، يدرس في وقت سابق موقعين اثنين لبناء استاد جديد ، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

ويعتزم النادي الآن زيادة سعة الاستاد الحالي ليستوعب نحو 57 ألف مشجع بدلاً من 42 ألفاً و558 مشجعاً.

إيقاف فورسبيرغ ثلاث مباريات

في سياق متصل، تلقى إيميل فورسبيرغ مهاجم لايبزيغ، عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء وطرده خلال مباراة الفريق أمس الأربعاء أمام بايرن ميونيخ.

وسيغيب فورسبيرغ بذلك عن صفوف فريقه في أول ثلاث مباريات له بالدوري الألماني في العام الجديد.

وكان اللاعب السويدي الدولي البالغ من العمر 25 عاماً قد طرد في الدقيقة 31 من مباراة أمس، التي انتهت بفوز بايرن 3-0، بسبب الخشونة مع فيليب لام.

وأعلن نادي لايبزيغ، الذي يحتل المركز الثاني بالبوندسليغا في أول موسم له بالمسابقة، تقبّله لقرار اللجنة التأديبية بالاتحاد الألماني للعبة.

ويغيب فورسبيرغ بذلك عن صفوف لايبزج في مبارياته أمام أينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم وبوروسيا دورتموند.