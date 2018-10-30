لايبزيغ يفتقد فورسبرغ قرابة ثلاثة أسابيع

وقال المدرب رالف رانغنيك الذي يحتل فريقه المركز الخامس في ترتيب الدوري: "أعتقد أنّه سيعود في أبعد تقدير بعد التوقف الدولي المقبل (ينتهي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر)".

وتابع: "يعمل الجهاز الطبي بإيقاع سريع والألم لم يختف تماماً".

وتعرض فورسبرغ الذي سجل هدفاً في البوندسليغا مع فريقه هذا الموسم، للإصابة خلال تعادل منتخب بلاده السلبي مع روسيا قبل نحو ثلاثة أسابيع ولم يلعب منذ ذاك الوقت.

وسيغيب فورسبرغ بالتالي عن مباراة فريقه ضد ضيفه هوفنهايم الأربعاء في مسابقة الكأس ثم مواجهة هرتا برلين السبت في الدوري.

وقال رانغنيك إنّ علاج فورسبرغ يتطلب الصبر، وإنّ الشك يحوم حول مشاركته في مباراة سلتيك الاسكتلندي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم لقاء باير ليفركوزن في الدوري بعدها بثلاثة أيام.

وكان فورسبرغ تألق بتمرير 19 كرة حاسمة في الدوري موسم 2016-2017.

