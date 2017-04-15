لايبزيغ يعبّد مساره نحو دوري الأبطال ودورتموند يتخطى صدمة التفجير

ضمن لايبزيغ تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فرايبورغ 4-صفر، السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، بينما تعافى بوروسيا دورتموند من صدمة التفجيرات بتخطيه أينتراخت فرانكفورت 3-1.

ورفع لايبزيغ الثاني رصيده إلى 61 نقطة، بفارق 18 نقطة عن هيرتا برلين الخامس الذي خسر أمام ماينتس صفر-1، وذلك قبل 5 مراحل على انتهاء الدوري، علما بأن الأندية الثلاثة الأولى تتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال، فيما يخوض الرابع ملحقا مؤهلا.

كما قلص لايبزيغ، مفاجأة هذا الموسم، الفارق مؤقتا إلى 7 نقاط مع بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الذي يلعب في وقت لاحق على أرض باير ليفركوزن الثاني عشر.

واختبر لايبزيع بداية رائعة تصدر على إثرها الدوري، بيد أنه تراجع في الإياب، قبل أن يعوض تدريجا ويفوز في مبارياته الأربع الأخيرة.

على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيغ" وأمام 41 ألف متفرج، ألحق لايزبيغ الخسارة الأولى بفرايبورغ في المراحل الثلاث الأخيرة، وهو حسم النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين عن طريق الدنماركي يوسف بولسن (36) وهدافه تيمو فيرنر (42). وفي الثاني، ضمن النقاط عن طريق الغيني نابي كيتا (51)، ثم سجل دييغو ديمي الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة (90).

وعاد هوفنهايم الثالث إلى سكة الفوز بفوزه الصعب على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الثامن 5-3.

وتقدم هوفنهايم بثنائية المجري تادم تسالاي (9 و24)، لكن مونشنغلادباخ عادل في الشوط الأول بهدفين للدنماركي يانيك فيسترغارد (31) ولارس شتيندل (35).

وفي الثاني استعاد هوفنهايم تقدمه عن طريق التركي كريم دميرباي (58) ومارك أوث (75)، قبل أن يقلص السوري الأصل محمد داهود الفارق (79)، ويؤكد دميرباي الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة.

وكان هوفنهايم تعرض لخسارة مفاجئة على أرض هامبورغ المتواضع 1-2، بعد فوزه على بايرن ميونيخ في المرحلة قبل الماضية.

رويس يعود ويسجل



وتخطى بوروسيا دورتموند، الرابع بفارق نقطة عن هوفنهايم، صدمة تفجير حافلته منتصف الأسبوع بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-1 على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" أمام 81 ألف متفرج.

وتعرضت حافلة دورتموند الثلاثاء لثلاثة تفجيرات أثناء توجهها الثلاثاء لمواجهة موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى كسر في معصم قلب الدفاع الإسباني مارك بارترا. وأرجئت المباراة الى الأربعاء وخسرها دورتموند 2-3 ليضعف حظوظه بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2013.

وبعد عودته إلى تشكيلة المدرب توماس توخل إثر تعافيه من إصابة عضلية في فخذه أبعدته 6 أسابيع، لم يتأخر لاعب الوسط ماركو رويس في افتتاح التسجيل بعد ضربه مصيدة التسلل وكرة متبادلة بين الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ والأميركي الشاب كريستيان بوليسيتش (2).

وعادل الدولي المكسيكي ماركو فابيان بتسديدة صاروخية رائعة سكنت المقص الأيسر لمرمى السويسري رومان بوركي (29).

واستعاد الفريق الأصفر تقدمه بسرعة، عندما سار المدافع اليوناني سكراطيس بمفرده في منطقة الخصم، فلم يجد أحدا أمامه وسدد من الخارج كرة قوية سكنت المقص الأيمن لمرمى فرانكفورت (34).

واقتنص أوباميانغ هدف الاطمئنان الثالث بعد مشوار جميل وتمريرة على طبق من فضة من الفرنسي البديل عثمان دمبيليه (86).

وتعرض هيرتا برلين الخامس لخسارة قد تحبط محاولته بالوصول إلى دوري الأبطال، أمام مضيفه ماينتس الخامس عشر صفر-1 بهدف لجون بروكس (45 خطأ في مرمى فريقه).

وأوقف فولفسبورغ فورة ضيفه إينغولشتات وصيف القاع والحق به خسارته الأولى بعد ثلاثة انتصارات، عندما أسقطه بثلاثية نظيفة وارتقى إلى المركز الثالث عشر.

وسجل النمساوي ماركوس سوتنر (45 خطأ في مرمى فريقه)، والتركي يونس مالي (68) والمخضرم ماريو غوميز (80) أهداف الفائز.

وحقق أوغسبورغ السادس عشر فوزه الأول في سبع مباريات على ضيفه كولن 2-1، بهدفين للنمساوي مارتن هينتريغير (5) والهولندي بول فيرهايغ (23 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لفيليب ماكس (65 خطأ في مرمى فريقه).

وتختتم المرحلة الأحد بمباراتي فيردر بريمن مع هامبورغ ودارمشتات مع شالكه.