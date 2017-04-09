لايبزيغ يضم الحارس السويسري مفوغو من يونغ بويز

وخاض مفوغو الكاميروني الأصل 42 مباراة مع يونغ بويز، ودافع عن ألوان منتخب شباب سويسرا (دون 21 عاماً)، وسيكون احتياطياً للدولي المجري بيتر غولاتشي (26 عاماً).

وقال المدير الرياضي في نادي لابيزيغ رالف رانغنيك "ايفون يتميز برد فعله السريع وهو رياضي جيد. هو في سن الثانية والعشرين، وسيكون حارسنا في الفترة المقبلة. لديه بعض الخبرة اكتسبها في الدوري السويسري ومسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا) ومع منتخب الشباب.