لايبزيغ يتعثر وفرايبورغ يحفظ طموحه الأوروبي

في المباراة الأولى، تقدّم لايبزيغ عبر تيمو فيرنر (14)، وعادل شالكه بواسطة الهولندي كلاس يان هونتيلار (46).

وفشل لايبزيغ بالتالي في تضييق الخناق على بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الذي سقط في فخ التعادل مع ماينتس 2-2 السبت.

ويتصدر بايرن برصيد 70 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام لايبزيغ الذي يقترب من المشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الأولى الألماني.

من جهته، ارتقى شالكه إلى المركز الحادي عشر بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة، وابتعد مؤقتاً عن منطقة الهبوط.

وفي المباراة الثانية، سجّل لفرايبورغ نيلس بيترسن (11) وباسكال ستنسل (88)، ولليفركوزن كيفن فولاند (60 من ركلة جزاء).

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس المؤهل للمشاركة في ملحق يوروبا ليغ.

وتشارك الفرق الثلاثة الأولى في دوري أبطال أوروبا مباشرة، ويخوض الرابع الملحق المؤهل إليها، ويلعب الخامس مباشرة أيضاً في يوروبا ليغ.

من جهته، تجمّد رصيد ليفركوزن عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بتعادل كولن مع هوفنهايم 1-1، واستكملت السبت بفوز دارمشتات على هامبورغ 2-1، وهرتا برلين على فولفسبورغ 1-صفر، وأينتراخت فرانكفورت على أوغسبورغ 3-1، وفيردر بريمن على اينغولشتات 4-2، وبوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2.