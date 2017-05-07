لايبزيغ سعيد بتأهله الأوروبي ودورتموند يحلم بنفس المصير رغم الخلافات

وضمن لايبزيغ وصيف البوندسليغا إنهاء الموسم في أحد المراكز الثلاثة الأولى بعد فوزه المثير على ملعب هيرتا برلين 4-1 مساء السبت.

وقال المدرب رالف هازنهاتل إنّه "فخور للغاية" فيما تحدث القائد دييغو ديمي عن "موسم استثنائي" ويرى مدير الكرة رالف رانجنيك أنّه "أمر لا يصدق، ومن الصعب ترجمة ما حدث هذا الموسم إلى كلمات".

واحتفل الفريق والمسئولون في حضور نحو عشرة آلاف مشجع في الملعب الأولمبي، قبل التوجه إلى لايبزيغ في ليلة طويلة، تعقبها ثلاثة أيام من الراحة.

ويستأنف لايبزيغ تدريباته الأربعاء المقبل استعداداً لملاقاة بايرن ميونيخ الذي احتفل قبل أيام بتتويجه رسمياً بلقب البوندسليغا للمرة الخامسة على التوالي.

ويتطلع لايبزيغ للثأر من بايرن الذي فاز عليه 3- صفر في ميونيخ في الدور الأول.

ومازال دورتموند يحلم بحصد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي صعد إلى دور الثمانية لنسخة الموسم الحالي منها.

وفاز دورتموند على هوفنهايم 2-1 أمس السبت ليقتنص منه المركز الثالث قبل جولتين من نهاية الموسم.

ولكن مقابلة نشرت أمس السبت مع هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند، ألقت بظلالها على الفوز ،حيث تحدث خلالها عن وجود خلافات مع المدرب توماس توخيل حول تعديل موعد مباراة الفريق أمام موناكو الفرنسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، والتي تأجلت 24 ساعة بعد وقوع ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة الفريق ليلة المباراة.

وانتقد توخيل بقوة قرار خوض المباراة بعد يوم واحد من التفجيرات، في الوقت الذي وصف فيه فاتسكه انتقادات المدرب بأنها "مزعجة".

وقال فاتسكه "هدفنا للموسم الحالي كان التأهل المباشر لدور المجموعات الأوروبي، على أقصى تقدير احتلال المركز الثاني، لكن يمكننا أن نرضى بالمركز الثالث، ولكن باحتلال المركز الرابع سنكون قد أهدرنا هدفنا في البوندسليغا".