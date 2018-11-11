لايبزيغ ثالثاً بفوزه على ليفركوزن بثلاثية نظيفة

وواصل لايبزيغ عروضه الجيدة، بعد خسارة وحيدة في المرحلة الأولى، وتقدم في الترتيب على حساب بايرن ميونيخ حامل اللقب، والذي خسر السبت أمام مضيفه المتصدر بوروسيا دورتموند 2-3.

وافتتح الدنماركي يوسف بولسن التسجيل لأصحاب الأرض بكرة ساقطة لعبها من داخل المنطقة من فوق الحارس الفنلندي لوكاس هرادسكي، إثر كرة طويلة تلقاها من لاعب الوسط دييغو ديمي من خارج المنطقة (27).

وألغى الحكم مارتن بيترسن بداية الهدف بإشارة من مساعده الذي اعتبر بولسن عائداً من تسلل. إلا أنه عاد واحتسبه بعد تلقيه إشارة من غرفة تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("VAR")، اذ كان لاعب آخر (تيمو فيرنر) في موقع التسلل غير بولسن.

وأضاف المدافع لوكاس كلوسترمان الهدف الثاني بكرة أرضية سددها من داخل المنطقة الى يمين الحارس هرادسكي (68) إثر تمريرة متقنة من النمساوي مرسيل سابيتزر بعد لعبة بدأها بولسن إثر رمية جانبية.

وحرم هرادسكي المهاجم المنفرد فيرنر تسجيل هدف ثالث لأصحاب الأرض اذ تصدى لكرته التي لعاها من مشارف المنطقة (75).

وكانت الفرصة الحقيقية الأولى للضيوف بتسديدة متوسطة الارتفاع للجامايكي ليون بايلي أخرجها حارس لايبزيغ المجري بيتر غولايسي إلى ركنية قبل أن تخترق الزاوية اليسرى لمرماه (76).

وأطلق بولسن المتربص داخل المنطقة رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث للايبزيغ والثاني الشخصي له، بكرة أرضية في قلب مرمى هرادسكي تلقاها إثر خطأ في التشتيت من دفاع ليفركوزن (85).

وعمّق أينتراخت فرانكفورت جراح شالكه بفوزه عليه بثلاثية نظيفة رفع بها رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الخامس، فيما تجمد رصيد شالكه عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.