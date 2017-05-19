لام يدخل قائمة مشاهير بايرن ميونخ

وسيكون لام (33 عاماً) هو أول لاعب يحظى بهذا الشرف منذ أوليفر كان في 2008.

واستطاع لام خلال مسيرته الجيدة الفوز بثماني ألقاب لبوندسليغا وستة ألقاب لكأس ألمانيا، ولقب ببطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة للفوز بلقب مونديال 2014 مع المنتخب الألماني.

وقال كارل هاينز رومينيجيه، نائب رئيس النادي :"فيليب لام أحد اللاعبين الذين يستحقون التواجد في قائمة المشاهير في التاريخ الحديث للنادي. كان شخصاً مهماً في النادي سواء كلاعب أو كقائد للفريق".

وأضاف: "انه يستحق هذه الجائزة والتي تضعه في نفس مستوى عظماء بايرن".

وانضم لام لأمثال فرانز بيكنباور وغيرد مولر وأولي هوينيس ولوثر ماتيوس ومحمد شول ورومينيغه نفسه في مجموعة النخبة.

وستكون مباراته الأخيرة أمام فرايبورغ بملعب أليانز أرينا السبت.