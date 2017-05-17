لام والمباراة الأخيرة مع بايرن.. مشاعر مختلطة

ويشهد لقاء بايرن مع فرايبورغ السبت القادم الظهور الأخير للام (33 عاماً) داخل المستطيل الأخضر، لينهي مسيرته الحافلة التي دامت 14 عاماً،

فاز خلالها بـ21 لقباً مع ناديه، بالإضافة لتتويجه بلقب كأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني.

وصرح لام خلال فعالية نظمها أحد الرعاة: "أتطلع حقاً إلى يوم السبت المقبل، ولكنني أشعر في الوقت نفسه ببعض التوتر، لكي أكون صادقاً، فإنني ببساطة لا أعرف ما سيحدث".

وأضاف لام: "أتطلع إلى المباراة الأخيرة، والتواجد برفقة الفريق لآخر مرة، وكذلك مع الجماهير وباقي الفريق داخل الملعب، لا أستطيع التحكم فيما سيحدث".

ومن المقرّر أن يتسلم لام درع الدوري عقب مباراة السبت باعتباره قائداً لبايرن، الذي توج بلقب المسابقة هذا الموسم، قبل أن يحتفل الفريق مع أنصاره من شرفة قاعة المدينة كما جرت العادة.