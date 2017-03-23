كولن يرفض بيع موديست لفريق صيني

وسجل المهاجم (28 عاماً) 22 هدفًا من أصل 37 لكولن هذا الموسم، ليساهم في احتلال فريقه المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم. ويمتد عقد الهداف الفرنسي حتى سنة 2021.

وقال نائب رئيس النادي طوني شوماخر في تصريحات صحافية "نحن سعداء لأننا رفضنا العروض الآتية من الصين. في البداية كان بقيمة 40 مليون (يورو) ثم ارتفع إلى 50 مليون"، مشيراً إلى أن اللاعب "لم يدع أي مجال للشك: يريد البقاء في نادي كولن".

ولم يشر شوماخر إلى هوية النادي الصيني إلا أن تقارير صحافية أفادت أنه تيانجين كوانجيان الذي ارتبط اسمه أيضاً بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد واين روني، قبل أن يؤكد الأخير بقاءه مع ناديه.

وقال شوماخر حارس مرمى كولن ومنتخب ألمانيا سابقاً: "لا يزال موديست في الثامنة والعشرين وأعتقد بأنه من المبكر له الذهاب إلى الصين، لكن يمكن أن أتصور انتقاله إلى انكلترا حيث سيحدث ضجة".

ويعد موديست ثاني أفضل هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، بفارق هدف خلف الغابوني بيار إيميريك اوباميانغ (بوروسيا دورتموند)، ومتقدماً بهدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ). وسجل الفرنسي ثاني ثلاثية له هذا الموسم السبت الماضي، وذلك في المباراة أمام هرتا برلين التي انتهت بفوز كولن 4-2.