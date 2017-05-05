كولن يحقق فوزاً مثيراً على بريمن

ورفع كولن رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع بريمن، وبفارق نقطة عن هرتا برلين الخامس الذي يستقبل لايبزيغ الثاني السبت.

ويتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.

على ملعب "راين إنرجي شتاديون"، سجل للفائز الفرنسي أنطوني موديست (13 و47) وليوناردو بيتانكور (28) وسايمون تسولر (44)، ولفيردر بريمن فين بارتلس (34) التشيكي ثيودور جبريسيلاسي (40) وسيرج غنابري (62).

ورفع موديست رصيده إلى 25 هدفاً في المركز الثالث في ترتيب الهدافين، بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ (28) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ هداف دورتموند (27).

وهذه أول مرة في البوندسليغا يسجل ثلاثة لاعبين 25 هدفاً حتى المرحلة 32.

وحسم أمر اللقب بتتويج بايرن ميونيخ للمرة الخامسة على التوالي في المرحلة الماضية، فيما ضمن لايبزيغ مفاجأة الموسم، بشكل كبير الوصافة حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن هوفنهايم و6 نقاط عن بوروسيا دورتموند، قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة.

ووحدها المراكز الثلاثة الأولى تمنح أصحابها التأهل المباشر إلى دور المجموعات، فيما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق.

ويحتفل بايرن ميونيخ باللقب مع أنصاره عندما يستضيف دارمشتات صاحب المركز الأخير السبت.

وكان بايرن ضمن اللقب بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة وتعثر لايبزيغ سلباً مع إينغولشتات.