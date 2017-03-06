كوركوت يتولى تدريب باير ليفركوزن حتى نهاية الموسم

وجاء ذلك بعد إعلان النادي أمس الأحد إقالة روجر شميدت من منصب المدير الفني للفريق، بسبب تراجع النتائج.

وستكون المباراة المقررة أمام فيردر بريمن مساء الجمعة، هي الأولى لليفركوزن تحت قيادة كوركوت الدولي التركي السابق.

وكان كوركوت (42 عاماً) مدربا لفريق الدرجة الثانية كايزر سلاوترن حتى استقال في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما تولى سابقاً تدريب هانوفر في دوري الدرجة الأولى.