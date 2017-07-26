كلوزه ينصح خاميس بكسب تعاطف جماهير بايرن

وأكد كلوزه، الفائز مع المنتخب الألماني (مانشافت) بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، أنه يترقب مدى قدرة خاميس على كسب قلوب جماهير الفريق.

وقال كلوزه: "أتمنى له بداية جيدة مع الفريق وأن يمرر تمريرة أو تمريرتين حاسمتين وأن يسجل هدفاً أو هدفين. أدرك مدى أهمية هذا للمشجعين".

وكان خاميس انتقل مؤخراً إلى بايرن على سبيل الإعارة لمدة عامين من ريال مدريد الإسباني.

ويرى كلوزه، من خلال خبرته السابقة مع بايرن، أن التعاطف والمساندة الجماهيرية أمر ضروري للغاية لمسيرة أي لاعب مع الفريق البافاري.

وقال كلوزه: "لدي العديد من الأمثلة مع اللاعبين في بايرن. أرى أن خاميس لاعب مثير. قدم أشياء رائعة بالفعل ويجيد بشدة اللعب بالقدم

اليسرى... نال استقبالاً رائعاً بالفريق ولكنه يجلس الآن على مقاعد البدلاء".

وسبق لخاميس البالغ من العمر 26 عاماً أن توج هدافاً لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل لكنه لم يعد ضمن التشكيلة الأساسية للريال في الموسم الماضي.

وانتقل اللاعب إلى بايرن طبقاً لرغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن. وقال خاميس، خلال تواجده حالياً مع الفريق في سنغافورة، : "أشعر بالسعادة للتواجد في فريق أحظى فيه بثقة المدرب".