كريستينسن يعود لتشيلسي الصيف المقبل

وقال ماكس إيبريل مدير الكرة بغلادباخ لوكالة الأنباء الألمانية "ان اللاعب الدنماركي كريستينسن سيعود لتشيلسي، متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي انتقل إليه كلاعب شاب في 2010.

ولعب كريستينسن، الذي يبلغ عامه الـ21 في 10 نيسان/أبريل المقبل، 52 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليغا) مع غلادباخ، كما ظهر مع الفريق أيضاً في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.