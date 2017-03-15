كالو يمدد عقده مع هرتا برلين

ولم يكشف كالو تاريخ انتهاء عقده الجديد لكن تقارير أشارت إلى أنه سيبقى مع فريق العاصمة الألمانية حتى عام 2020.

وقال كالو (31 عاماً) "أشعر بالراحة جداً في برلين ولا يزال أمامي الكثير لكي أحققه مع هرتا. أريد مساعدة الفريق على الاستمرار في التطور كما كانت الحال في السنوات الأخيرة".

والتحق كالو بصفوف هرتا برلين قادماً من ليل الفرنسي الفرنسي عام 2014 مقابل 1.8 مليون يورو.

وأمضى كالو ست سنوات في صفوف تشيلسي الإنكليزي حيث أحرز معه بطولة إنكلترا مرة واحدة وكأس إنكلترا أربع مرات بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012.

وسجل كالو 6 أهداف هذا الموسم وقام بأربع تمريرات حاسمة في 16 مباراة، رافعاً رصيده إلى 30 هدفاً في 86 مباراة خاضها مع هرتا برلين.

وأعرب مدرب هرتا برلين بال دارداي عن سعادته للمحافظة على خدمات كالو الذي يشكل إلى جانب زميله في خط الهجوم البوسني وداد ايبيسيفيتش قوة ضاربة (سجل الأخير 10 أهداف هذا الموسم).

وقال "سالومون بطل حقيقي. لقد فاز بكل شيء، لكن على الرغم من ذلك لا يزال متعطشاً للمزيد. إنه محترف من الدرجة الأولى وقدوة لجميع اللاعبين".

يذكر أن كالو توج أيضاً بطلاً لإفريقيا في صفوف منتخب بلاده عام 2015.

ويحتل هرتا برلين المركز الخامس في الدوري الألماني وينافس من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.