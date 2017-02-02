"كاس" تبقي على إيقاف شالهانوغلو

وأكدت "كاس" القرار الصادر في كانون الثاني/يناير 2016 عن غرفة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي قضى حينها بإيقاف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لأربعة أشهر، إلا أنّ العقوبة رفعت مؤقتاً بعدما تقدّم الأخير باستئنافه أمام محكمة التحكيم.

واعتبر "فيفا" حينها أنّ اللاعب خالف العقد الذي وقعه مع طرابزون سبور حين كان في السابعة عشرة من عمره، حيث وافق على اللعب مع هذا الفريق اعتباراً من موسم 2012-2013، إلا أنه لم ينفّذ بنود العقد ومدّد ارتباطه بفريقه حينها كارلسروه الألماني.

وإلى جانب إيقافه لأربعة أشهر بمفعول فوري، أمرت "كاس" اللاعب التركي بدفع مبلغ 100 ألف يورو كتعويض لطرابزون سبور.

وبعد عامين مع كارلسروه، انضم شالهانوغلو إلى هامبورغ عام 2013 ثم التحق بليفركوزن الذي أعرب عن امتعاضه من قرار "كاس" لأنّ النادي خسر جهود لاعب بسبب مخالفة حصلت في 2011 وقبل التعاقد معه في صيف 2014.

وقال المدير الرياضي لليفركوزن المهاجم الدولي السابق رودي فولر: "بالطبع نحن نأسف للوصول إلى هذا القرار الذي لا نفهمه على الإطلاق. إنها ليست ضربة قوية لهاكان وحسب، بل لنا أيضاً. نحن أيضاً نعاقب بقساوة رغم أنّ لا علاقة لباير ليفركوزن بالأحداث التي حصلت في 2011. سنفتقد الآن لاعباً مهماً للغاية في مرحلة مفصلية من الموسم".

ويعاني ليفركوزن في الدوري الألماني هذا الموسم إذ يحتل المركز التاسع بعد 18 مرحلة، كما ودّع في تشرين الأول/أكتوبر مسابقة الكأس المحلية من الدور الثاني، إلا أنه ما زال في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث تنتظره مواجهة صعبة في الدور الثاني مع أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف بطل النسخة الماضية.