قناع أوباميانغ يسبب له أزمة مع بوروسيا دورتموند

وذكرت الصحيفة الألمانية أن هداف الدوري الألماني أثار غضب مسؤولي ناديه عندما وضع السبت قناعاً أسودا يغطي كامل وجهه، احتفالاً بالهدف الذي سجله في مرمى شالكه (1-1).

ومع أن القناع نفسه لا يحمل شعار "نايكي"، إلا أنّه سبق للاعب ارتداءه في شريط ترويجي للشركة الأميركية، ولم ترق هذه العملية الدعائية "المقنعة" لشركة بوما، المزود الرئيسي لبوروسيا دورتموند بالتجهيزات الرياضية، والمالكة لما نسبته 5% من أسهمه.

وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها أوباميانغ بالترويج للراعي الشخصي له إذ سبق أنّ استخدم رسم القناع نفسه في قصة شعره قام بها في آذار/مارس، وطلب إليه حينها الالتزام بأنظمة النادي.

ولم ترق الدعاية لرئيس النادي هانز يواكيم فاتسكه الذي قال: "من غير المقبول أن يفرض علينا الترويج للمصالح الاقتصادية لنايكي بهذه الطريقة، الراعي الرسمي لنا هو بوما"، بحسب "بيلد".

أضاف: "هذا تصرف مؤسف من قبل شركة كبيرة (في إشارة لنايكي)".

ونشرت "بوما" الأحد بياناً قالت فيه: "إننا واثقون من أن بوروسيا دورتموند سيستخلص النتائج المباشرة من هذا الحادث"، ملمحة إلى أن عقوبة محتملة ضد أوباميانغ ستكون موضع ترحيب.

ويرجح أن يزيد هذا التباين من التكهنات بشأن رحيل محتمل لمتصدر ترتيب الهدافين (24 هدفاً مشاركة مع مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي) في نهاية الموسم.