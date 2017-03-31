قائد ليفركوزن سيخضع لعملية جراحية

وقال كوركوت إن حالة اللاعب تحتم خضوعه للجراحة حيث لم يتعاف من الإصابة رغم حصوله على الراحة وخضوعه لعلاج جيد للغاية".

وقبل المباراة المقررة أمام ضيفه فولفسبورغ مساء الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا)، يحتل ليفركوزن المركز الحادي عشر بجدول المسابقة بفارق أربع نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.