فيليب لام يودّع ميادين الكرة نهاية الموسم

وجاء إعلان لام عن ذلك بعد فوز بايرن 1-0 على فولفسبورغ في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا.

وقال لام: "أبلغت قادة النادي بأنني سأتوقف عن لعب كرة القدم في نهاية هذا الموسم".

كما أوضح أنه لن يتولى منصب مدير رياضي لدى النادي، وهو الأمر الذي كان الكثيرون يعتقدون أنه سيفعله بعد اعتزاله.

وكان لام (33 عاماً) خاض مباراته الـ500 مع بايرن السبت الماضي.

وألمح رئيس النادي كارل هاينتس رومينيغه أنه يريد لام في منصب المدير الرياضي بعد رحيل ماتياس زامر.