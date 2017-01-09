فيليب لام: لا يزال لدي الكثير لأقدمه مع بايرن ميونيخ

أصر اللاعب الألماني فيليب لام أنه لا يلعب حالياً آخر مواسمه مع نادي بايرن ميونيخ، في الوقت، الذي يستكمل فيه الفريق تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعداداته للنصف الثاني من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا".

ويقيم العملاق البافاري معسكره الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لعودته لمنافسات "البوندسليغا" أمام فريبورغ في 20 كانون أول/يناير الجاري.

ويقترب لام، الذي أتم عامه الـ 33 في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، والذي قرر اعتزال اللعب الدولي، بعد أن توج بلقب المونديال عام 2014 مع المنتخب الألماني، من نهاية مسيرته المميزة والتوجه إلى العمل الإداري الرياضي، كما يرى المقربون منه.

ولكن قائد بايرن ميونيخ، الذي يجيد اللعب في عدة مراكز، أبرزها الدفاع ووسط الميدان، يصر أنه لديه المزيد ليقدمه داخل ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونيخ.

وقال لام في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا يزال تعاقدي يمتد حتى 2018".

ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني ترتيب جدول المسابقة هذا الموسم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه ليبزيج، كما يستعد لملاقاة أرسنال الإنكليزي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في شباط/فبراير المقبل.

ويرى لام أنه على بايرن ميونيخ تعديل وتحسين الكثير من الجوانب الفنية مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي جاء خلفا للمدرب السابق، الإسباني جوسيب غوارديولا.

واستطرد لام قائلاً: "علينا أن نجد توازنا أكبر بين الدفاع والهجوم، لقد قمنا بهذا الأمر بشكل جيد في مباريات كثيرة ولكننا لم نكن جيدين بشكل كاف في هذا الصدد خلال بعض الأوقات من هذا الموسم".