فولفسبورغ يجدد لمدافعه كنوخ حتى 2020

وعاد كنوخ (24 عاماً) للتشكيلة الأساسية للفريق مؤخراً تحت قيادة المدرب فاليرين إسماعيل.

وخاض كنوخ 93 مباراة في البوندسليغا مع فولفسبورغ، وسجل ستة أهداف، منذ انضمامه للفريق قادماً من فريق الشباب بنادي أوليمبيا براونشفايغ في2005.

وقال مدير الكرة أولاف ريبي :"كلاعب قادم من فريقنا للشباب، فهو شخصية مهمة للغاية لدمجه في الفريق، وهو رمز للاعبي فريق الشباب الحاليين".

وأضاف: "لقد تطور ليصبح لاعباً أساسياً مع الفريق في البوندسليغا، كما أنه لم يكتف بالتطور الذي وصل إليه. فهو يمكن أن يصبح لاعباً مهماً للفريق في المستقبل".

ولعب كنوخ 21 مباراة مع المنتخب الألماني للشباب تحت 21، واستدعاه يواخيم لوف مرة واحدة للمنتخب الأول، ولكنه ظل على مقاعد البدلاء في

مباراة ودية للمنتخب أمام إسبانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.