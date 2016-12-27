فرينغز سيقود دفة دارمشتات

وقال فرينغز (40 عاماً)، والذي كان يعمل مؤخراً كمساعد مدرب بفريق فيردر بريمن، لوكالة الأنباء الألمانية إنه توصل لاتفاق مع مسؤولي

نادي دارمشتات.

ولم يؤكد النادي حتى الآن صحة هذه التقارير الإخبارية.

وكان دارمشتات، الذي يحتل قاع الترتيب في جدول الدوري، قد أقال مدربه نوربيرت ماير مطلع الشهر الجاري بعد الخسارة في ست مباريات على التوالي.

وخسر دارمشتات حتى الآن تسع مباريات على التوالي في كافة المسابقات ويحتل قاع الترتيب برصيد ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط عن إنغولشتاد صاحب المركز قبل الأخير.